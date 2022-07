Die Narrhalla, die Festhalle auf dem Berge, war prachtvoll und üppig mit den rot-weißen Vereinsfarben ausgeschmückt und mit vielen frohen und erwartungsvollen Menschen gefüllt. Als dann der Elferrat geschlossen einmarschierte und anschließend der noch amtierende Prinz Siegmar I. (Winter) seinen festlichen Einzug hielt, wurde dieser begeistert empfangen.

Sitzungspräsident Thomas Ruppel hieß zu Beginn der Veranstaltung alle Karnevalisten, Freunde und Gäste, auch aus dem benachbarten Ortschaften, willkommen. Seine besonderen Grüße galten zunächst dem Ehrenpräsidenten Hubert Rehme sowie den anwesenden Ehrenmitgliedern Alfred Holstein und Werner Meier. Weitere Willkommensgrüße galten der Abordnungen des befreundeten Schützenvereins sowie den Vertretern weiterer örtlicher Vereine. Ruppel bedankte sich bei seinen Freunden des Ostercappelner Karnevalsvereins sowie vielen Helfern vor und hinter den Bühnen.

Der scheidende Prinz Siegmar I. sagte, es sei eine schöne gemeinsame Zeit gewesen. „Ich werde gerne daran zurückdenken.“ Bevor aber der Name des neuen Prinzen bekannt gemacht wurde, bot der OKV ein karnevalistisches Programm, das die Nachwuchstänzerinnen und Tanzgarden sowie die Tanzformation „Sari“ gestalteten. Für eine tolle Überraschung für den Prinzen und die Zuschauer sorgte dann das Original Männerballett des OKV, zu dem auch der Prinz vor seiner Amtszeit gehörte. Dann aber wurde es still in der Narrhalla. Prinzenmacher Thomas Ruppel übernahm das Mikrofon und sprach Prinz Siegmar I. Dank und Anerkennung aus. „Er hat seine Sache sehr gut gemacht und mit seinem Humor vielen Menschen Freude bereitet.“

Mit einer schwungvollen Rede verabschiedete sich Prinz Siegmar I. von seinem Narrenvolk. In seiner Regierungszeit habe er viele neue Freunde und Bekannte bekommen. Knisternde Spannung herrschte dann in der großen Narrhalla. Prinzenmacher Thomas Ruppel ging mit der neuen Prinzenkappe durch den Saal. Wem würde die neue Kappe denn wohl passen? Den neuen Prinzen umschrieb Ruppel dann sehr zutreffend: „Er ist ein guter Schütze im Schützenverein und auf vielen Veranstaltungen anzutreffen. Er wohnt im Außenbereich der Ortschaft, sei verheiratet und hat auch Kinder.“ Das Rätsel um den neuen Prinzen war gelöst, der neue Prinz befand sich schon im Saal. Er betrat, flankiert von den Funken und dem Zeremonienmeister, die Bühne und wurde als Prinz Carsten I. (Menke) der Narrenschar vorgestellt. Nachdem er von den fleißigen Tänzerinnen des OKV, entsprechend seines hohen Amtes eingekleidet worden war, forderte der neue Prinz sofort zu fröhlicher Gemeinsamkeit und Frohsinn auf. In seiner Regierungszeit wolle er sich unter anderem besonders für den heimischen Karneval einsetzen, der für die hiesige Region Tradition habe und von großer Bedeutung sei, so der neue Regent.

Mit einem Gardetanz zu Ehren des Prinzen erfreuten die „Roten Funken“ die Karnevalisten. Damit war aber noch lange nicht Schluss mit dem Programm. Der bekannte Büttenredner Bauer Heinrich Schulte-Brömmelkamp betrat den Saal und eroberte schnell die Herzen seiner Zuhörer. Es folgten noch weitere Tanzeinlagen der Roten Funken sowie der Tanzgruppe und der Gruppe „Sari“.