Hohe Kosten, niedrige Preise Erdbeeren aus Melle und Wittlage: Greifen die Verbraucher noch zu? Von Rainer Westendorf | 07.06.2022, 17:16 Uhr

Der Verkauf von Erdbeeren läuft in diesem Jahr bundesweit nicht so gut wie in den Jahren zuvor. Einige Anbauer haben sogar beschlossen, Flächen brach liegen zu lassen, weil die Erträge die Kosten nicht mehr decken. Wie bewerten die beiden gleichnamigen Böckmann-Betriebe in Wittlage und Melle die aktuelle Situation?