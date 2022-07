An Angaben der Polizei soll die 15-Jährige mit ihrem Roller an der Einmündung Hitzhauser Straße/ Leckerstraße gefahren sein. Als ein dunkler BMW an dem Roller vorbei fuhr, öffnete einer der Insassen die Tür und rief etwas zu der Rollerfahrerin. Durch den Schreck oder aus Angst verlor die Zweitradfahrerin die Kontrolle und stürzte. Der Pkw hielt noch kurz an und fuhr dann davon. Die Jugendliche wurde leicht verletzt.