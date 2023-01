Foto: Polizei Osnabrück Diebesgut bei Kontrolle sichergestellt Wem gehören Geldkassette und Werkzeug? Polizei Bohmte sucht nach Eigentümern Von Arlena Schünemann | 03.01.2023, 18:40 Uhr

In der Nähe von Ostercappeln-Venne sind im Dezember vier Personen kontrolliert wurden, die in Verdacht stehen, einen oder mehrere Einbruchsdiebstähle begangen zu haben. In ihrem Auto fand die Polizei eine Geldkassette und verschiedenes Werkzeug. Nun sucht sie die Eigentümer dieser Gegenstände.