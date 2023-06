Eine Photovoltaikanlage auf einem Hausdach. Symbolfoto: dpa/Jan Woitas up-down up-down Veranstaltung am 28. Juni Alles zum Thema Photovoltaik: In Schwagstorf werden Fragen geklärt Von Rainer Westendorf | 20.06.2023, 15:37 Uhr

Photovoltaik-Anlagen wandeln die Kraft der Sonne in elektrischen Strom um. Für wen lohnt sich die Installation und welche Vorteile bieten PV-Anlagen? Um diese Fragen geht es bei einem Informationsabend am Mittwoch, 28. Juni, im Veranstaltungszentrum an der Mühlenstraße in Schwagstorf.