In ihren Videos zeigen sich Pamela und Michael Lampe meist vor ihrem Spieleregal. Im Laufe der Jahre haben sie einige Spiele gesammelt. Foto: Michael Lampe

„Brettspielgarde" auf Youtube Pamela und Michael Lampe aus Venne sind echte Spiele-Fans – und drehen Videos darüber Von Arlena Schünemann | 24.01.2023, 06:10 Uhr

Ob Brettspiel-Klassiker, knifflige Denk- oder lustige Partyspiele – Pamela und Michael Lampe aus Ostercappeln-Venne sind echte Spiele-Kenner. Auf ihrem Youtube-Kanal „Brettspielgarde“ veröffentlichen sie regelmäßig Videos über das, was sich in der Spiele-Welt so tut. Unserer Redaktion haben sie ein paar Spiele-Tipps verraten.