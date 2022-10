Der Nachfolger des OKV-Prinzen Herbert I. Otten wird am 12. November gekürt. Archivfoto: Olaf Winter up-down up-down In der Halle auf dem Berge Ostercappelner feiern Karneval und küren ihren neuen Prinzen Von noz.de | 26.10.2022, 14:34 Uhr

Der Ostercappelner Karnevalsverein (OKV) startet in die fünfte Jahreszeit. Am Samstag, 12. November, wird der neue Prinz in der Halle auf dem Berge proklamiert.