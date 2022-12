Die Straßenausbaubeiträge in der Gemeinde Ostercappeln sollen abgeschafft werden. Symbolfoto: Heiner Beinke up-down up-down Satzung soll abgeschafft werden Ab 2023 keine Straßenausbaubeiträge mehr in Ostercappeln? Von Rainer Westendorf | 01.12.2022, 13:46 Uhr

Die Straßenausbaubeitragssatzung in der Gemeinde Ostercappeln soll abgeschafft werden. Das hat der Ausschuss für Klimaschutz, Planen und Bauen einstimmig beschlossen. Folgt der Gemeinderat in seiner Sitzung am 20. Dezember dieser Empfehlung, werden Anlieger bei Straßensanierungen ab 2023 nicht mehr wie bislang an den Kosten beteiligt.