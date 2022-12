Foto: Christine Valks Am 3. Adventswochenende Kinder-Weihnachtszauber und Weihnachtsmarkt in Ostercappeln Von Rainer Westendorf | 05.12.2022, 08:20 Uhr

Am 3. Adventswochenende wird auf dem Kirchplatz in Ostercappeln Weihnachtsmarkt gefeiert. Erstmals an zwei Tagen und erstmals mit einem besonderen Angebot für Kinder.