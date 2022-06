Überhaupt spielen die Mädchen und Jungen eine wichtige Rolle im Rahmen der Ökumenischen Woche, die erstmals in Ostercappeln stattfindet. Deshalb sind sie besonders eingebunden in den Veranstaltunsgkalender.So gab es zudem am Donnerstag eine Entdeckungsreise der besonderen Art:Kirchengeschichte vor Ort ist auch Heimatgeschichte, die die beiden Konfessionen vereint - Und so waren die Mädchen beeindruckt, was in der katholischen St. Lambertus-Kirche und in der evangelischen Pauluskirche alles entdeckt werden konnte.