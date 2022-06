"Die alte Rechthaberei muss zu Gunsten der vielen Gemeinsamkeiten unter den Christen beendet werden, zumindest aber sollte sie eine völlig untergeordnete Rolle spielen", sagte Landessuperintendentin Doris Janssen-Reschke unter anderem in ihrer vielbeachteten Predigt.Sowohl Pfarrer Roland Seider als auch Pastor Otto Weymann hoben in ihren begrüßenden Worten die Denkwürdigkeit dieses Tages für die Paulusgemeinde und die Lambertusgemeinde Ostercappeln hervor. "Dass die Fußspuren der Kirchenmeile heute aus beiden Kirchen heraus hier zum ökumenischen Gottesdienst, der Auftaktveranstaltung zum Fest der Begegnung, an der Gartenstraße zwischen den beiden Gotteshäusern führen, ist für Ostercappeln ein großes Ereignis", meinte Otto Weymann, der, wie sein Amtsbruder Roland Seider, insbesondere den vielen Gemeindegliedern, die diese Begegnung vorbereitet hatten, herzlich dankte.

Welch großen Anteil die Kinderscholo beispielsweise hieran hatte, zeigte sich während des gesamten Gottesdienstes. Das Motto "Wir schöpfen gemeinsam aus der Quelle des Heils", wurde symbolisch dargestellt. Dass man dabei nur mit einem Miteinander und nicht mit dem Gegeneinander zurück zur gemeinsamen Quelle kommen kann, zeigten die Kinder sehr eindrucksvoll in ihrem von Gesang und Musik begleiteten meditativen Anspiel.Landessuperintendentin Janssen-Reschek zitierte zu Beginn der Predigt ein Motto des diesjährigen Katholikentages "Noch nie waren wir so nah beieinander wie heute". Seit nunmehr rund 500 Jahren gebe es nun die verschiedenen Glaubensauffassungen in den beiden großen Kirchen. "Wenn wir heute in der Zeit der Schuldbekenntnisse leben", so Frau Janssen-Reschke, "gehört das Bekenntnis, das wir uns in den letzten Jahrhunderten gegenseitig viel zu viel Leid zugefügt haben, vor das Bekenntnis, dass wir auch anderen Völkern geschadet haben. Nicht Recht haben, nicht die Abgrenzungen zwischen den Kirchen machen den Glauben aus, sondern die Freude und Fülle die wir gemeinsam aus der göttlichen Quelle des Heils schöpfen können."

In Anlehnung an die biblische Pfingstgeschichte heiße dieses, dass man nicht nur die Anderssprachigen verstehe sondern auch in eine gemeinsame Richtung schauen lerne. In Ostercappeln, so die Landessueprintendentin, habe man sich aufgemacht, den Raum Gottes gemeinsam zu entdecken, den Brunnen zu suchen, in dem man das Gemeinsame entdecken könne. Dieses sei ein sehr mutiger und für den einen oder anderen auch schwerer Schritt, insbesondere dort wo jeder jeden kenne.Doris Janssen-Reschke rief dazu auf, all das gemeinsam zu tun, was möglich sei, dazu gehöre vor allem Nächstenliebe über Gemeindegrenzen hinweg zu praktizieren und auch gemeinsame Gottesdienste zu feiern. Frau Janssen-Reschke ermutigte die Zuhörer auf dem begonnenen gemeinsamen Weg weiter zu gehen: "Wenn Gott unser Heil ist, dann könnte es doch sein, dass es Brunnen gibt, die wir noch nicht entdeckt haben."Wie man gemeinsam Wasser schöpft, zeigte die Kinderschola noch einmal eindrucksvoll zum Schluss des Gottesdienstes und bezog dabei die erwachsenen Besucher mit ein, so dass sich ein eindrucksvolles ökumenisches Schlussbild darbot.