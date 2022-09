Gute Stimmung herrschte am Mittwochnachmittag beim Konzert des Projekts Klang und Leben im Altenpflegeheim Haus St. Michael in Ostercappeln. Foto: Stefan Gelhot up-down up-down Altenpflegeheim in Ostercappeln Aber bitte mit Sahne: Wenn Lieder von Udo Jürgens modern sind Von Johannes Kleigrewe | 02.09.2022, 14:38 Uhr

Strahlender Sonnenschein, dampfender Kaffee, ein Stück Kuchen und dazu drei motivierte Musiker, die alte Schlager spielen. Den Bewohnern des Altenpflegeheims Haus St. Michael in Ostercappeln wurde am Mittwochnachmittag einiges geboten. Neben dem Spaß an der Musik hatte der Auftritt der Musiker des Projekts Klang und Leben auch einen therapeutischen Hintergrund.