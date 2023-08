Neulich in ... In gut fünf Stunden mit dem 49-Euro-Ticket nach Ostercappeln gefahren – um das zu tun Eine Kolumne von Conny Rutsch | 04.08.2023, 15:33 Uhr Zum Boule nach Ostercappeln: Michael Bünte, Andreas Tapken, Bernd Winkler, Alexander Buhmann, Jürgen Linnemann und Manfred Kepura (von links). Foto: Conny Rutsch up-down up-down

Ein Mittwochnachmittag in Ostercappeln Anfang August. Die schweren Regenwolken scheinen am Turm der St.-Lambertus-Kirche festzuhängen. Und gerade, als die Regenschleusen sich zu schließen scheinen, geschieht etwas am oberen Ende des Kirchplatzes, das ansteckend fröhlich wirkt.