Heiße Rhythmen am Veranstaltungszentrum Open Air in Schwagstorf: Zeitreise in die Vergangenheit des Rock Von Martin Nobbe | 26.06.2022, 13:03 Uhr

„Let‘s Rock“ hieß es am Samstag am Veranstaltungszentrum in Schwagstorf. Auf Einladung des Spielmannszuges und der Blaskapelle Schwagsdorf erlebten viele Musikfreunde eine Zeitreise in die Vergangenheit des Rock.