Sängerin Theresa Heise beim Oktoberfest 2019. FOTO: Martin Nobbe (Archivfoto)

Bayerisches Büffet und dann die Party: Oktoberfest in Schwagstorf Von Rainer Westendorf | 09.08.2022, 17:20 Uhr

Dirndl und Lederhose können bald wieder aus dem Schrank geholt werden: In Schwagstorf findet in diesem Jahr wieder ein Oktoberfest statt. Die Party steigt am Samstag, 17. September.