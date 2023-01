Die vorgesehene Fläche für Baugebiet und Markt liegt unterhalb der Heinrich-Witte-Straße in Ostercappeln. Archivfoto: Rainer Westendorf up-down up-down Bauleitverfahren vor dem Abschluss Kombination in Ostercappeln: Wohnbaugebiet mit Edeka-Einkaufsmarkt Von Rainer Westendorf | 17.01.2023, 13:55 Uhr

In der Ortschaft Ostercappeln soll ein neues Wohnbaugebiet erschlossen werden. Außerdem will die Edeka-Gruppe auf diesem Areal einen neuen Markt errichten. Das in Auge gefasste Grundstück oberhalb der Bremer Straße hat die die Kommunale Siedlungs- und Entwicklungsgesellschaft Wittlage erworben. Wie ist der aktuelle Stand?