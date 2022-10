Foto: Rainer Westendorf Dienstag startet der Betrieb Termin und Kostenrahmen gehalten: Neue Kita Schwagstorf eingeweiht Von Rainer Westendorf | 29.10.2022, 13:16 Uhr

Die neue Kindertagesstätte an der Mühlenstraße in Schwagstorf ist eingeweiht. Die „Schatzkiste“, so der Name der Einrichtung, nimmt am Dienstag, 1. November, den Betrieb auf.