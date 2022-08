Kann der TSV Venne den Aufstiegsrundensieg gegen die Spvg. Fürstenau wiederholen? Am Wochenende kommt es zum Bezirksligaduell der beiden Aufsteiger. FOTO: Rolf Kamper (Archivbild) up-down up-down Bezirksligaspiel in Fürstenau Nach zwei Pleiten wollen die Fußballer des TSV Venne den Schalter umlegen Von Peter Hilbricht | 25.08.2022, 12:08 Uhr

Nach zwei Niederlagen in Folge in der Bezirksliga hoffen die Fußballer des TSV Venne am Sonntag im Auswärtsspiel bei der Spvg. Fürstenau wieder auf ein Erfolgserlebnis.