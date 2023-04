Bei dem Zusammenstoß auf der Borgweder Straße/Power Straße wurden vier Personen verletzt. Foto: Heinz-Jürgen Reiß up-down up-down Vier Verletzte nach Zusammenstoß Nach Unfall in Ostercappeln: Polizei ermittelt gegen 19-jährigen Fahrer Von Heinz-Jürgen Reiß | 09.04.2023, 18:03 Uhr | Update vor 29 Min.

Bei einem Unfall auf der Borgweder Straße in Ostercappeln kurz hinter der Gemeindegrenze zu Belm wurden am Ostersonntag vier Personen verletzt. Auch ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz. Jetzt ermittelt die Polizei in dem Fall.