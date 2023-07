Die Wasserschutzpolizei (WSP) aus Minden war am Freitagmittag im Wittlager Land eingetroffen. Das Foto zeigt sie auf Höhe der Mittellandkanalbrücke zum Kronensee. Foto: Heinz-Jürgen Reiß up-down up-down Großangelegte Suchaktion Vermisster 84-jähriger Mann aus Venne ist gefunden worden , Michael Hengehold , Julia Gödde-Polley und | 13.07.2023, 17:21 Uhr | Update vor 22 Min. Von Arlena Schünemann Hannah Baumann | 13.07.2023, 17:21 Uhr | Update vor 22 Min.

Der 84-jährige Mann aus Venne in der Gemeinde Ostercappeln ist seit Donnerstagmittag vermisst worden. Die Polizei suchte mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften und mit Hilfe der Öffentlichkeit nach ihm. Am Freitagabend ist er gefunden worden.