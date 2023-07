Nach Angaben der Polizei Osnabrück bestand für den Senior eine große Gefahr, da er an schwerer Demenz erkrankt und orientierungslos ist. Er sei zu Fuß unterwegs gewesen und in der Lage, weite Strecken zu gehen. Es war laut Polizei nicht auszuschließen, dass er öffentliche Verkehrsmittel wie Bus oder Bahn benutzt.

Am Freitagabend konnte der 84-Jährige in Venne angetroffen werden. Er sei den Umständen entsprechend wohlauf, heißt es von der Polizei.

Spur führte an den Mittellandkanal

Am Donnerstag und Freitag hatte eine große Suchaktion in Venne und den umliegenden Gebieten stattgefunden. Ein Mantrailer habe am Donnerstag eine Spur aufnehmen können, berichtete Polizeisprecher Jannis Gervelmeyer auf Nachfrage am Freitagmorgen. Diese habe zum Mittellandkanal geführt. Eine anschließende Suche vor Ort sei jedoch ohne Ergebnis geblieben.

Suche in Waldstück bei Belm

Nach einem Hinweis aus der Bevölkerung suchte die Polizei zudem in einem Waldstück bei Belm nach dem vermissten Senior. Dabei kam auch ein Hubschrauber zum Einsatz. Doch die Einsatzkräfte konnten den Mann bislang nicht finden. Aufgrund der Dunkelheit sei die Suche gegen Mitternacht zunächst abgebrochen worden, sagte Gervelmeyer.

Dieser Waldweg führt aus Venne kommend Richtung Belm in ein Waldgebiet. Mutmaßlich in diesem Bereich hat die Polizei am Donnerstagabend gesucht. Foto: Heinz-Juergen Reiss Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Am Freitag werde die Suche fortgesetzt und intensiviert, kündigte der Polizeisprecher am Morgen an. Am Donnerstagabend wurde die Bevölkerung rund um Venne über die Warnapp Katwarn auf den Vermisstenfall aufmerksam gemacht. Anschließend seien Hinweise eingegangen.

„Was können wir noch tun?“

Wie die Suche sinnvoll fortgesetzt werden könne, war am Freitag Thema der Lageerörterungen der Polizei. Nachdem zwei Hinweise (der aus Belm und einer aus Vehrte) am Donnerstag nicht zu einem Erfolg geführt hatten, war die Frage, „was wir noch tun können“, schilderte Polizeisprecherin Kim Junker-Mogalle. Es gebe keine Anhaltspunkte, wo der Senior sein könnte. Um einen Anhaltspunkt zu erhalten, haben die Beamten im privaten Umfeld des Vermissten versucht, Orte zu erfahren, die der Mann gerne aufgesucht hat oder wo er gerne spazieren gegangen ist.

Unter anderen an der Suche nach dem vermissten Venner beteiligt ist Frank Oevermann, der am Freitagmittag mit dem Pedelec unterwegs war. Foto: Heinz-Jürgen Reiß Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Junker-Mogalle am Freitagmorgen: „Wenn wir wüssten, dass der Mann zum Beispiel in einem bestimmten Waldgebiet ist, könnten wir die Wärmebildkamera einsetzen und eine Hundertschaft, die das Gebiet systematisch absucht, aber derzeit suchen wir die Nadel im Heuhaufen. Wir denken gerade in alle Richtungen, denn Zeit ist hier natürlich ein kritischer Faktor.“

Wasserpolizei aus Minden ist auf dem Weg

Die beiden gemeldeten Sichtungen seien sofort von Streifenwagen überprüft worden. Ob tatsächlich der Gesuchte gesehen wurde, „dazu können wir natürlich nichts sagen.“

Zur Mittagszeit hat sich ein Polizeiboot der Wasserschutzpolizei Minden in Bewegung gesetzt. Das Boot traf gegen halb eins am Suchort ein. Die Besatzung hat im Mittellandkanal sowohl an der Oberfläche als auch darunter nach dem Vermissten gesucht. Nach einer Stunde kam die Meldung: nichts gefunden.

Am späten Freitagnachmittag sollte noch einmal ein Suchhund eingesetzt werden. Wenn der eine Fährte aufnehmen könne, „und wir einen gezielten Bereich haben, in dem wir suchen können, könnte auch noch mal der Hubschrauber mit Wärmebildkamera zum Einsatz kommen“, so Kim Junker-Mogalle.

Wo der 84-Jährige am Abend schließlich angetroffen werden konnte, war zunächst nicht bekannt.