So viele Ukraine-Flüchtlinge hat das Wittlager Land aufgenommen Von Rainer Westendorf | 23.02.2023, 12:14 Uhr

In den ersten Wochen seit Kriegsbeginn am 24. Februar 2022 sind viele Menschen aus der Ukraine in den Altkreis Wittlage gekommen. Inzwischen ist ein Jahr vergangen. Wie haben sich die Zahlen entwickelt und wie viele Flüchtlinge aus den Kriegsgebieten wohnen heute in Bad Essen, Bohmte und Ostercappeln?