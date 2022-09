Im Museum Schnippenburg beginnt um 14.30 Uhr eine öffentliche Führung. Im Bild der Stadt- und Kreisarchäologe i.R.. Bodo Zehm bei einem Museumsbesuch. Archivfoto: David Ebener up-down up-down Museumsbesuch und Kartoffelernte Diese Angebote gibt es am Erntedanktag in Schwagstorf Von Rainer Westendorf | 29.09.2022, 08:02 Uhr

Die drei Museen an der Mühlenstraße in Schwagstorf sind am Sonntag, 2. Oktober, wieder geöffnet. Am Erntedanktag werden außerdem weitere Veranstaltungen für Familien und Kinder angeboten.