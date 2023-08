Heimatmuseum, Schnippenburg, Technikmuseum Museumstag in Schwagstorf: Was den Besuchern geboten wird Von Rainer Westendorf | 31.08.2023, 10:42 Uhr Das Museum Schnippenburg an der Mühlenstraße in Schwagstorf. Archivfoto: Helge Holz up-down up-down

Am Sonntag, 3. September 2023, findet der nächste Museumstag in Schwagstorf statt. Heimatmuseum, Museum Schnippenburg und Technikmuseum, alle drei an der Mühlenstraße gelegen, sind dann geöffnet. Was erwartet die Besucher?