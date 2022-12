Das Dorfmuseum befindet sich im ehemaligen Schulgebäude. Klar, dass ein altes Klassenzimmer dazu gehört. Symbolfoto: Martin Nobbe up-down up-down Begrüßungsschnaps zum neuen Jahr Infos und Vorführungen: Schwagstorfer Museen öffnen an Neujahr 2023 Von Rainer Westendorf | 27.12.2022, 11:26 Uhr

Die drei Museen an der Mühlenstraße in Schwagstorf starten in das Jahr 2023 und sind am Sonntag, 1. Januar, geöffnet. Zum Jahresauftakt gibt es ein Extra: Im Dorfmuseum im Schulgebäude gehört nämlich für die Besucher als Begrüßung ein Neujahrsschnaps dazu.