Der Rettungsdienst wurde zu einem Unfall in Venne gerufen. Symbolfoto: Michael Gründel In Gegenverkehr gerutscht Motorradfahrer aus Bissendorf bei Unfall in Venne schwer verletzt Von Hannah Baumann | 25.07.2023, 12:04 Uhr

Ein Motorradfahrer ist am Montag in Venne in den Gegenverkehr gerutscht. Er stieß mit einem entgegenkommenden Auto zusammen.