Bischof Franz-Josef Bode stellt sich den Fragen der Pfarrgemeinden in Schwagstorf. Archivfoto: Carsten vom Bevern Sonntag Gemeindeversammlung Missbrauchsfall in Ostercappeln: Bischof Bode steht in Schwagstorf Rede und Antwort Von Rainer Westendorf | 01.12.2022, 06:30 Uhr

Bischof Franz-Josef Bode kommt am 2. Advent nach Schwagstorf. Er stellt sich am 4. Dezember ab 15 Uhr im Veranstaltungszentrum an der Mühlenstraße den Fragen der Gemeindemitglieder zu einem jüngst öffentlich gewordenen Missbrauchsfall in Ostercappeln.