Die Autos wurden durch den Aufprall von der Straße geschleudert. Foto: Heinz-Jürgen Reiß up-down up-down Fahrer 31 und 23 Jahre alt Wieder Unfall am Lutterdamm in Venne – Vier Personen im Krankenhaus Von Heinz-Jürgen Reiß | 14.01.2023, 20:11 Uhr | Update vor 38 Min.

Bei einem Verkehrsunfall in Venne sind am Samstagabend mehrere Personen zum Teil schwer verletzt worden, darunter eine Zweijährige. Es war der fünfte Unfall an der Kreuzung Vördener Straße/Lutterdamm innerhalb weniger Wochen.