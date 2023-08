Mitarbeiter mit Messer bedroht Maskierter Mann überfällt Edeka in Ostercappeln – Polizei sucht Von Hannah Baumann | 30.08.2023, 11:41 Uhr Nach dem Überfall auf die Edeka-Filiale flüchtete der Täter. Foto: Heinz-Jürgen Reiß up-down up-down

Ein maskierter Mann hat am Mittwochmorgen die Edeka-Filiale an der Bremer Straße in Ostercappeln überfallen. Wie er aussehen soll, hat die Polizei in einer Personenbeschreibung veröffentlicht.