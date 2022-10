Marie Linnemann und ihr Hund sind in diesen Ferienwochen sehr häufig im Einsatz, denn es gibt im Prinzip jeden Tag ein Programm am Eisenzeithaus. Grund ist die seit einigen Jahren stetig gestiegene Nachfrage. 2012 gab es einige Male traurige Gesichter, weil das Eisenzeithausteam Kindern eine Absage erteilen musste.

In diesem Jahr ist das Programm deshalb erweitert worden. Dafür braucht es natürlich qualifizierte und engagierte Kräfte, die Kindern (und Erwachsenen) etwas über das Leben der Menschen in der vorrömischen Eisenzeit vor 2300 Jahren in der Region erklären können und die Aktionen wie Bogenschießen, Töpfern oder Eisenzeitschmuck mit den Kindern basteln, begleiten. Marie Linnemann ist neu im Team. „Sie macht das ganz toll. Sie ist handwerklich begabt und ein echtes Naturtalent“, sagt Maike Schlichting. Die Archäologin ist seit dem Anfang im Eisenzeithausteam dabei, außerdem tätig in der Tourist-Info und Geschäftsführerin des Fördervereins Schnippenburg. Um den Bereich Museumspädagogik kümmern sich neben Marie Linnemann und Maike Schlichting auch Christian Böhling, Tanja Frederike Dickes und Ralf Langer. Sie sind auch allesamt (ehrenamtlich) im Wechsel an den Sonntagen im Einsatz und stellen Gästen das Eisenzeithaus und die weiteren Einrichtungen vor. Heinz Wamhoff ist ebenfalls häufiger vor Ort dabei.

Und es gibt zwei Neue, die sich ebenfalls engagieren: Simon Hellbaum und Kai Harmeyer. Beide sind gewissermaßen noch in der Lehre. Eine offizielle Ausbildung gibt es nicht. Wichtig ist natürlich neben dem Fachwissen die Fähigkeit, mit Menschen umgehen zu können. „Das Allerwichtigste ist aber: Man muss die Leidenschaft für die Sache mitbringen“, betont Maike Schlichting.

Die Garten- und Pflanzenexpertin der Einrichtung ist Maries Mutter Ulrike Linnemann. Diese ist aber nicht „schuld“, dass ihre Tochter im Eisenzeithausteam gelandet ist. Im Jahr 2008 wurde die Idee, ein Eisenzeithaus zu rekonstruieren, im Zusammenhang mit dem Ausgrabungsprojekt Schnippenburg in die Tat umgesetzt. Marie Linnemann ist in der Nachbarschaft aufgewachsen und hat die „Eisenzeitleute“ kennengelernt. Den Anstoß mitzumachen gab aber ein Projekt an der Waldorfschule, die sie besucht hat. „Survival in der Eisenzeit“, lautete das Thema ihrer Jahresarbeit in Klasse elf. Christian Böhling hat sie dabei beraten und unterstützt. Mehrere Monate lang hat sich Marie Linnemann mit der Eisenzeit und dem Leben der Menschen damals beschäftigt. Dann kam die Praxis. Eine Woche lang ist die damalige Schülerin – begleitet nur vom Hund der Familie (es war nicht Rex) – durch die nahe gelegenen Moore gewandert. Es war ein wenig so wie Ötzi auf seiner Tour durch die Alpen. Marie Linnemann musste sich aus der Natur heraus selbst mit Nahrung versorgen und sich jeden Abend einen kleinen Unterstand für die Nacht bauen. Dazu gehörte auch, mit eisenzeitlicher Methode Feuer zu machen. Feuerzeug oder Streichhölzer waren tabu. Das Feuermachen hatte sie vor dem Start der Wanderung intensiv mit Christian Böhling trainiert. „Das Leben der Menschen früher war nicht so unterhaltsam, wie es heute ist“, hat sie rasch festgestellt. Eine spannende und intensive Erfahrung war das Survival in der Eisenzeit aber alle Mal. Mitschüler und Lehrer haben wahrscheinlich selten einen so interessanten Vortrag zur Jahresarbeit gehört.

Archäologin will die junge Frau aus Venne aber nicht werden. „Ich beginne im August eine Ausbildung zur Gestalterin für visuelles Marketing“, berichtet Marie. Dabei wird sie in verschiedenen Unternehmen in ganz Deutschland Station machen. Der Auftakt ist in Bissendorf.

„Dem Eisenzeithaus bleibe ich aber treu“., sagt Marie. Wenn es die Zeit zulässt, wird sie weiter sonntags den Führungsdienst übernehmen, und vielleicht opfert sie 2014 ja auch ihren Urlaub, um dann wieder mit den Ferienkindern in die Epoche der vorrömischen Eisenzeit einzutauchen.