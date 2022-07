Das Lego-Venne wird am Sonntag, 8. Juli, in der Mehrzweckhalle ausgestellt und soll dauerhaft erhalten bleiben. Für den Bau der Venner Gebäude werden zuvor allerdings Legosteine gebraucht. Wer also dieses Spielzeug zur Verfügung stellen möchte, kann sich an die Ortsbürgermeisterin wenden, Telefon 05476/1361.