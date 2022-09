Mareen Guth beschreibt sich selbst als vorlaut – und sieht das auch als Stärke. Foto: Stefan Gelhot up-down up-down Landtagswahl Niedersachsen 2022 Die Spätstarterin: Mareen Guth aus Ostercappeln will in den Landtag Von Vincent Buß | 14.09.2022, 15:41 Uhr

Für den niedersächsischen Landtag kandidiert Mareen Guth aus Ostercappeln. Sie tritt für die Grünen im Wahlkreis 75 an. Die 46-Jährige kam spät in die Politik und will umso schneller durchstarten.