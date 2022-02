Wer kandidiert für Bündnis 90/Die Grünen am 9. Oktober im Wahlkreis 75? Es gibt zwei Bewerbungen (Symbolfoto). FOTO: dpa/Stefan Sauer Montag Entscheidung in Schwagstorf Wahlkreis 75: Wer kandidiert für die Grünen bei der Landtagswahl? Von Rainer Westendorf | 22.02.2022, 13:50 Uhr

Am Sonntag, 9. Oktober, finden die Landtagswahlen in Niedersachsen statt. Wer kandidiert für Bündnis 90/Grüne im Wahlkreis 75? Die Entscheidung fällt am Montag, 28. Februar, im Veranstaltungszentrum an der Mühlenstraße in Schwagstorf.