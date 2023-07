Blick auf den Schwagstorfer Kreisverkehr mit dem Museum Schnippenburg (oben) und der Marienkrippe (links). Archivfoto: Friedrich Lüke up-down up-down Regionales Raumordnungsprogramm Schwagstorfer sauer: Darf kein Einkaufsmarkt im Ort gebaut werden? Von Rainer Westendorf | 08.07.2023, 17:08 Uhr

Der Landkreis Osnabrück erstellt ein neues Regionales Raumordnungsprogramm (RROP). Dabei geht es nicht nur um die Ausweisung von Vorranggebieten für Windkraftanlagen. Das RROP setzt Leitlinien für die Entwicklung der Kommunen in den nächsten 20 Jahren. In Schwagstorf gibt es heftige Kritik am ersten Entwurf. Warum?