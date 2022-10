Der Missbrauchsfall und das Verhalten der Bistumsleitung waren Themen der Versammlung in Schwagstorf. Symbolfoto: dpa/Friso Gentsch up-down up-down Fragen, Wut und Enttäuschung Missbrauchsfall Ostercappeln: Bischof Bode will sich vor Ort den Fragen stellen Von Rainer Westendorf | 06.10.2022, 15:47 Uhr

Auch eine Woche nach Bekanntwerden des Missbrauchsfalls in Ostercappeln bewegen die Ereignisse die Kirchengemeinde. Das wurde in einer Versammlung der Pfarreiengemeinschaft im Veranstaltungszentrum Schwagstorf deutlich. Bischof Bode will sich womöglich noch in 2022 den Fragen stellen.