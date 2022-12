Blick auf die Kreuzung Lutterdamm/Alter Damm/Vörderner Straße in Venne. Warum kommt es hier immer wieder zu schweren Unfällen? Foto: Andre Havergo up-down up-down Gefährliche Kreuzung Nach schweren Unfällen am Lutterdamm in Venne: Das soll nun passieren Von Rainer Westendorf | 27.12.2022, 16:12 Uhr

An der Kreuzung Lutterdamm/Alter Damm in Venne ist es am vergangenen Donnerstagabend zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Am Tag darauf ist der Fahrer eines Ford Transporters seinen Verletzung erlegen. Es war bereits der dritte schwere Unfall innerhalb weniger Wochen. Die Polizei kündigt Maßnahmen an.