Die Wittlager Fußball-Ergebnisse Die SG Ostercappeln kassiert eine unnötige Heimpleite gegen Achmer Von Peter Hilbricht | 30.10.2022, 18:58 Uhr

In der Bezirksliga kassiert der zuletzt siebenmal ungeschlagene TSV Venne eine 0:2-Niederlage beim TSV Wallenhorst. In der Kreisliga geht Wimmer/Lintorf nach dem 4:1 in Schledehausen zuversichtlich in die Spitzenpartie beim SC Türkgücü. Der TV Bohmte landet einen 2:1-Arbeitssieg gegen Rulle II, während Ostercappeln/Schwagstorf eine 1:2-Niederlage gegen Achmer einstecken muss.