Vor einer hohen Hürde steht der TSV Venne – hier mit Henrik Winkelmann (rechts) in der Aufstiegsrunde zur Bezirksliga gegen den SV Rasensport – im Bezirkspokal gegen Landesligist SV Bad Rothenfelde. Foto: Stefan Gelhot (Archivbild) up-down up-down Hunteburg im Kreispokal gefordert Nächster Kracher im Bezirkspokal: TSV Venne trifft auf Bad Rothenfelde Von Peter Hilbricht | 06.09.2022, 06:20 Uhr

Zwei verlegte Fußball-Pokalspiele mit Wittlager Beteiligung stehen an: Dabei stehen sich am Mittwoch in der dritten Runde des Bezirkspokals der TSV Venne und Landesligist SV Bad Rothenfelde auf dem Sportplatz in Engter gegenüber. Bereits am Dienstag empfängt der Hunteburger SV im Kreispokal den SC Quakenbrück.