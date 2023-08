„Wir wollen so zeigen, dass wir gesprächsbereit sind und offen und ehrlich miteinander umgehen wollen“, so Rainer Gelhot, Pastoraler Koordinator der Pfarreiengemeinschaft. Denn Themen gebe es ja genug.

Bad Essen: Den Anfang der drei Abende macht die St.-Marien-Gemeinde Bad Essen am Dienstag, 12. September, um 19.30 Uhr. In der katholischen Kirche geht es an diesem Abend unter anderem um den Bau des Pfarrheims, der im August begonnen hat. Auch eine Baustellenbesichtigung wird angeboten.

Der Bau des Pfarrheims an der Lerchenstraße hat in diesem Monat begonnen. Foto: Rainer Westendorf

Darüber hinaus gibt es nach Mitteilung von Gelhot Informationen rund um das neue Leitungsmodell „Gemeindeleitung durch Laien“, das mit dem Weggang von Pater Thampi Thomas in der Pfarreiengemeinschaft nun eingeführt wird. Das bedeutet, dass künftig die Funktionen von Leiter und Priester getrennt sind. Es gibt einen Pfarrbeauftragten – in diesem Fall Rainer Gelhot – und einen sogenannten moderierenden Priester, der aber nicht vor Ort wohnt. Dieser hält Gottesdienste ab und ist auch seelsorgerisch tätig. Mit diesem Modell soll die weitere Zusammenlegung von Pfarreien und Pfarreiengemeinschaften vermieden werden.

Der Abend in Bad Essen wird von Wilfried Prior vom Bistum Osnabrück begleitet, der auch für Fragen ans Bistum bereitsteht. Prior ist Referent für Personalentwicklung.

Schwagstorf: Der zweite Klartext-Abend findet am Mittwoch, 13. September, ab 19.30 Uhr im Veranstaltungszentrum an der Mühlenstraße in Schwagstorf statt. Hier soll es unter anderem um die Frage der Kirchenumgestaltung gehen. Schon lange seien die Gremien der Gemeinde in Überlegungen, wie man die Kirche in Schwagstorf angesichts der rasant gesunkenen Kirchenbesucherzahlen zukünftig nutzen könne, so Gelhot.

Die katholische Kirche in Schwagstorf. Hier mit Regenbogenfahne. Archivfoto: Pfarreiengemeinschaft

Geführt wurden in diesem Zusammenhang auch Gespräche mit dem Ortsrat Schwagstorf, der auf der Suche nach Räumlichkeiten für einen örtlichen Nahversorger ist. Ziel ist es, einen Dorfladen zu etablieren.

„Natürlich gibt es auch hier neben diesem aktuellen Thema die Möglichkeit, Fragen zu allen anderen Bereichen der Kirche und der Kirchengemeinde zu stellen“, sagt der Pastorale Koordinator der Pfarreiengemeinschaft.

Ostercappeln: Den Abschluss der Klartext-Reihe bildet in diesem Jahr St. Lambertus Ostercappeln am Donnerstag, 14. September. Das Treffen beginnt ebenfalls um 19.30 Uhr. Veranstaltungsort ist die Kindertagesstätte St. Lambertus an der Waldstraße 2. Ein Thema wird die Umgestaltung des Kirchplatzes Ostercappeln sein. Nicht zuletzt, weil die Kirchengemeinde Eigentümerin der Fläche ist.

Außerdem soll das neue Leitungsmodell nochmals ausführlich vorgestellt werden. „Wir freuen uns, wenn viele Menschen kommen und ohne Scheu ganz offen fragen und eben Klartext reden“, sagt Rainer Gelhot.

Weitere Informationen zur Veranstaltungsreihe gibt es unter 05473 9577515. Interessierte können auch eine Mail schicken und Fragen im Vorfeld stellen; und zwar an r.gelhot@bistum-os.de.