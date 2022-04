Der Abriss in Schwagstorf hat begonnen. An gleicher Stelle soll die neue Kindertagesstätte errichtet werden. FOTO: Rainer Westendorf Neubau an gleicher Stelle Ein großer Bagger reißt die Kindertagesstätte in Schwagstorf ab Von Rainer Westendorf | 10.08.2021, 12:47 Uhr

Seit fast 50 Jahren ist der Kindergarten an der Mühlenstraße in Schwagstorf in Betrieb. Jetzt hat der Abriss des Gebäudes begonnen. Ende der Woche wird die Kita Geschichte sein.