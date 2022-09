Kirmes Ostercappeln - 2022 Foto: Stefan Gelhot up-down up-down Twister statt Raupe Kirmes in Ostercappeln: Viele Besucher schon am Freitag auf dem Kirchplatz Von Johannes Kleigrewe | 09.09.2022, 18:09 Uhr

Die traditionelle Raupenbahn fehlt in diesem Jahr zwar, doch das tat der Stimmung auf der Ostercappelner Kirmes am Freitag zur Eröffnung keinen Abbruch. Bereits am Nachmittag schlenderten viele Kinder und Familien zwischen den Buden und Fahrgeschäften her. Auch der Twister, der die Raupe ersetzt, kam beim Publikum gut an. Gerade die jüngeren Besucher hatten zwischen Pfeil- und Dosenwerfen, Entenangeln und einem Kinderkarussell einiges an Auswahl. Abgerundet wird die Kirmes durch die typischen Leckereien – von Lebkuchenherz über Bratwurst bis zur Zuckerwatte.