Start am Kirmessonntag um 12 Uhr Mitmachen bei der 1. Ostercappelner Benefiz-Kunstauktion auf der Kirmes Von Karin Kemper | 05.09.2023, 06:40 Uhr Der Kulturring Ostercappeln (Kurios) führt auf der Cappelner Kirmes erstmals eine Benefiz-Kunstauktion durch. Archivfoto: Mark Otten up-down up-down

Die Kirmes in Ostercappeln hat eine lange Tradition. Aber es gibt auch regelmäßig Neues. So hat am Kirmessonntag, 10. September 2023, 12 Uhr die Kirmes-Kunstauktion Premiere. Unter der Regie von Ortsbürgermeister Rainer Brackmann heißt es dann: „Zum Ersten, zum Zweiten – und zum Dritten“.