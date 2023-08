Eine gute Nachricht: Die Raupenbahn kehrt zurück. Im vergangenen Jahr fiel sie kurzfristig wegen eines technischen Defekts aus. Als Ersatz konnte in letzter Minute der Twister gefunden werden. 2023 können die Kirmesbesucher nun wieder in der Raupe ihre Runden drehen.

Die Gastronomen am Kirchplatz sind 2023 wieder mit in das Programm eingebunden. Kirmes-Gäste können also Gaststätte und Restaurants am Platz besuchen. Erstmals wird am Eröffnungstag außerdem ein Rudelsingen angeboten; und zwar von 20 bis 21.30 Uhr. Ein Festzelt gibt es 2023 nicht. „Stattdessen Bühnen auf dem Kirchplatz“, erläutert der Ostercappelner Gemeindebürgermeister Erik Ballmeyer. Die Organisatoren hoffen deshalb natürlich auf gutes Wetter.

Das Programm am Freitag, 8. September:

Start der Kirmes ist am Freitag, 8. September, um 15 Uhr. Fahrgeschäfte, Buden und Stände sind geöffnet. Kinder können den Bummelpass für Gratisfahrten nutzen. Um 16.15 Uhr tritt die Tanzgruppe „Crazy Girls“ auf, um 17.15 Uhr folgen die „Les Piroettes“. Den Abschluss bildet abends das Rudelsingen.

Das Programm am Samstag, 9. September

Das Programm am Samstag, 9. September, beginnt um 13.30 Uhr mit dem Luftballonwettbewerb der Ostercappelner Kinder sowie musikalischer Begleitung an der Raupe. Von 14 bis 16 Uhr gibt es den Kindernachmittag mit Aktionen auf dem Kirchplatz

Es darf wieder Bingo gespielt werden. Archivfoto: Karin Kemper

Um 14 Uhr wird es spannend: Das Wimmelbuch Wittlager Land ist nämlich fertig. Die ersten Exemplare werden auf der Kirmes Ostercappeln verkauft. „Angeboten wird auch wieder das Go-Kirmes-Bingo“, berichtet der Kirmes-Arbeitskreis. Bingo wird von 14 bis 18 Uhr im Festzelt gespielt. Karten gibt es am Stand der Gemeinde.

Ab 15 Uhr sind die Tanzschule Watkins und die Kampfkunstschule Hapkido, beide aus Venne, auf der Kirmes in Ostercappeln in Aktion. Das Hufeisenwerfen im Zelt beginnt um 17 Uhr. Und zum Abschluss kann bis Mitternacht gefeiert werden. Die DJ-Party mit den Funky Monkeys startet um 19 Uhr.

Die Funky Monkeys sind am Samstagabend im Einsatz. Archivfoto: Martin Nobbe

Das Programm am Sonntag, 10. September:

Auftakt des Kirmes-Sonntags (10. September) ist um 10 Uhr ein Gottesdienst. Von 11 bis 13 Uhr können Besucher beim Flohmarkt für Kinder auf Schnäppchenjagd gehen. Ab 11 Uhr sind außerdem wieder die Bingo-Spieler aktiv.

Der Kulturring Ostercappeln führt ab 12 Uhr eine Kunstauktion durch. Mehr als 20 Künstler stellen ihre Arbeiten zur Verfügung. Der Erlös der Versteigerung ist für die Arbeit des Kulturrings und die Burkina-Faso-Initiative bestimmt. Um 13 Uhr tritt die Tanzgruppe von Cecilia Korte auf.

Stammgäste kommen am Sonntag ebenfalls: die Oldtimer. Die Teilnehmer der Wiehengebirgs-Rallye des Motorsportvereins aus Vehrte machen zwischen 14 und 16 Uhr Station auf dem Kirchplatz und präsentieren ihre Fahrzeuge. Ein weiterer Programmpunkt ist Livemusik mit der Band Honky Top. Start: 16 Uhr.