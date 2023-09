Ein Bummel über den Kirchplatz Kirmes in Ostercappeln: Luftballons, Bingo, Party und das neue Wimmelbuch und | 10.09.2023, 16:11 Uhr Von Heinz-Jürgen Reiß Karsten Grosser | 10.09.2023, 16:11 Uhr Vor der Kirche St. Lambertus steigen zahllose Luftballons in den Himmel. Foto: Heinz-Jürgen Reiß up-down up-down

Nach dem Rudelsingen am Freitagabend zum Auftakt der Kirmes in Ostercappeln ist das Programm am Wochenende fortgesetzt worden. Am Samstag stiegen erst zahllose bunte Luftballons in den Himmel, am Abend wurde Party gefeiert. Und dann war da noch das neue Wittlager Wimmelbuch.