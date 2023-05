Was aus den Steinen entsteht, wird den Besuchern bald präsentiert. Symbolfoto: Aljoscha Leptin up-down up-down Aus 100.000 Lego-Steinen Ostercappelner Kinder bauen in der Schützenhalle eine Lego-Stadt Von Karin Kemper | 09.05.2023, 18:03 Uhr

Eines der Angebote im Rahmen des Festjahres „150 Jahre Kirche St. Lambertus“ in Ostercappeln richtet sich speziell an Kinder. Ab Freitag, 12. Mai 2023, 19 Uhr beginnt der Aufbau einer Lego-Stadt in der Schützenhalle Ostercappeln.