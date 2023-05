Klare Ansage auf dem Hinweisschild - und im Hintergrund sind die mutmaßlichen Übeltäter zu sehen. Foto: Rainer Westendorf up-down up-down Schilder warnen vor Kanadagans Ein Ganter herrscht nun über die Venner Mühleninsel – und er mag keine Hochzeiten Von Rainer Westendorf | 12.05.2023, 06:05 Uhr

Die Mühleninsel in Venne hat seit einiger Zeit einen neuen Hausherren – zumindest benimmt er sich so. Ein kräftiger und selbstbewusste Ganter hat sich dort 2022 niedergelassen und auch in Venne überwintert. Mittlerweile gibt es eine Gänsefamilie und Warnschilder – aus gutem Grund.