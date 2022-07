Seit 50 Jahren verheiratet: Christa und Manfred Pösse aus Venne-Niewedde. FOTO: Rainer Westendorf up-down up-down Ehepaar Pösse feiert Goldhochzeit Eine schicksalhafte Begegnung in der Sektbar in Vennermoor Von Rainer Westendorf | 21.07.2022, 14:58 Uhr

Ehejubiläum am Weißen Moorweg in Venne-Niewedde. Manfred und Christa Pösse, geb. Wilmering, haben am 21. Juli 2022 ihre goldene Hochzeit gefeiert. Kennengelernt hat sich das Paar auf einem Silvesterball.