Zum Organisationsteam gehören (von links) Ann Bruns, Jutta Anton, Karin Helm und Lars Herrmann. FOTO: Rainer Westendorf Workshops, Austausch, Unterhaltung Hilfreiche Infos und Tipps für Ehrenamtliche aus dem Wittlager Land Von Rainer Westendorf | 28.04.2022, 14:52 Uhr

Der Wittlager Ehrenamtstag ist eine Veranstaltung für ehrenamtlich Tätige in den Gemeinden Bad Essen, Bohmte und Ostercappeln und Interessierte, die sich engagieren möchten. Die zwölfte Auflage findet am Samstag, 21. Mai, in den Räumen der Ludwig-Windthorst-Schule Ostercappeln statt.