28-Jähriger leicht verletzt Auto stößt auf der Hauptstraße in Venne mit Radfahrer zusammen Von Karin Kemper | 06.04.2023, 11:35 Uhr

Im Bereich der Einmündung der Hunteburger Straße in die Hauptstraße (B218) in Venne kam es am Mittwoch gegen 17.30 Uhr zu einem Unfall.