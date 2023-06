Sommerliche Temperaturen lassen die Brandgefahr an Böschungen extrem steigen. Symbolfoto: Heinz-Jürgen Reiß up-down up-down Flächenbrand schnell gelöscht Feuer nahe der B218 in Schwagstorf: Polizei hat schon erste Hinweise Von Karin Kemper | 13.06.2023, 18:28 Uhr

Die Freiwillige Feuerwehr Schwagstorf musste am Dienstag kurz nach Mittag ausrücken, um einen Flächenbrand an der Straße Fokkenort in Sichtweite der Bundesstraße 218 zu löschen.